GCM apreende maior quantidade de entorpecentes em 2025 durante ação na Vila Nova Cumbica

O policiamento da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou na madrugada desta quarta-feira (9) a maior apreensão de entorpecentes em 2025, um total de 75,1 kg em uma residência na rua Panambu, na Vila Nova Cumbica.

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) efetuavam o policiamento preventivo na região quando se depararam com um homem que, ao avistar as viaturas, fugiu por uma viela e conseguiu se evadir adentrando uma residência e escapando pelos fundos.

Durante o acompanhamento, na tentativa de localizar o suspeito, as equipes identificaram um forte odor de substâncias químicas vindo do imóvel, que estava com a porta aberta e sem móveis ou moradores. Na averiguação, os agentes encontraram em seu interior uma variada quantidade de materiais ilícitos, os quais foram encaminhados nesta manhã ao 8º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia técnica no Instituto de Criminalística.

O laudo contabilizou um total de 75,1 kg das seguintes substâncias entorpecentes: 10.700 embalagens prontas para comercialização ilegal contendo cocaína e outras 15.060 com maconha; 15 kg de maconha em tijolos com 1 kg cada; 2,1 kg de Skank; 4,3 kg de pasta base de cocaína; 3,5 kg de crack e 120 frascos de lança-perfume.

Além disso, foram apreendidos 30.000 eppendorfs vazios, dois radiocomunicadores, seis balanças de precisão, sete facas, duas tesouras e dois liquidificadores. A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.