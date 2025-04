GCM de folga prende dois homens por roubo e recupera motocicleta no Centro

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, que estava de folga, prendeu dois homens por roubo na noite de terça-feira (8), na avenida Salgado Filho, no Centro. O GCM flagrou a ação criminosa em que condutor e garupa em uma motocicleta sem emplacamento, com arma em punho, ameaçava um casal em outra motocicleta, derrubando-os para subtrair o veículo.

A conduta foi interrompida pelo GCM, que fez a intervenção em defesa das vítimas dando voz de prisão aos autores. Neste momento, o criminoso armado apontou a arma contra o agente, que efetuou disparo alvejando-o na perna, sendo o comparsa rendido. A motocicleta utilizada no crime, identificada pelo número do chassi como uma Yamaha FZ25 azul, era produto de roubo.

Posteriormente foi constatado que os criminosos portavam um simulacro de arma de fogo. O ferido com um disparo na perna foi socorrido pelo Serviço Médico de Urgência (Samu) e as partes encaminhadas ao 1° Distrito Policial (avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro) com o apoio de uma guarnição da GCM. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante e elaborou boletim de ocorrência por roubo e por localização e devolução de veículo. Os autores ficaram detidos e à disposição da Justiça.