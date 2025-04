GCM prende homem com 934 embalagens de entorpecentes na Vila Izinha

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na madrugada desta terça-feira (8) um homem por tráfico de entorpecentes na Vila Izinha.

As equipes em patrulhamento na região depararam com o acusado pela rua Guaporé. Ele carregava uma bolsa, mas a dispensou subitamente ao visualizar as viaturas, o que chamou a atenção dos agentes. Na averiguação, no interior da bolsa estavam acondicionadas várias embalagens contendo substâncias ilícitas, características do comércio criminoso.

Após a revista, o homem e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 1° Distrito Policial (avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro). A autoridade de plantão requisitou perícia técnica, cujo laudo positivou para 1,3 kg de entorpecentes distribuídos em 657 embalagens contendo cocaína e outras 277 com maconha. Em seguida, a autoridade ratificou a prisão em flagrante, lavrando boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.