GCM socorre vítima de roubo e recupera a motocicleta logo após o crime

Agentes das Inspetorias Sul e de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram uma motocicleta Honda CB600F Hornet roubada na madrugada desta quinta-feira (10) na avenida Doutor Timóteo Penteado, na Vila Galvão.

Três criminosos, em outras duas motocicletas e armados, abordaram com violência a vítima, uma mulher, e efetuaram o roubo por volta de 1h30, fugindo com o seu veículo. Ela conseguiu informar ao marido sobre o ocorrido, que imediatamente acionou a Central 153 para socorrer a sua esposa.

Uma equipe de policiamento de área foi designada e encontrou a mulher muito assustada, colocando-a em segurança na unidade operacional Sul da GCM. Enquanto isso, os agentes seguiram sinais do rastreamento veicular, que apontava para a avenida Pedro de Souza Lopes, divisa entre Guarulhos e São Paulo, altura do Jardim Fontalis, o que possibilitou a localização da motocicleta.

Um suspeito estava próximo do veículo, mas fugiu para o interior da comunidade ao avistar as viaturas. A ocorrência foi encaminhada ao 73º Distrito Policial, no Jaçanã, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por roubo e por localização e devolução da motocicleta ao casal, que gravou um vídeo e agradeceu o empenho e o profissionalismo da GCM de Guarulhos.