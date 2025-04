Esporte inclusivo, takkyu volley tem inscrições abertas para pessoas com deficiência

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, recebe inscrições de pessoas com deficiência acima de 14 anos interessadas em treinar takkyu volley (esporte acessível que combina elementos do tênis de mesa e do voleibol) com vistas a participar do Circuito Esportivo Recreativo Adaptado de Guarulhos (Cerag). As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685.

O takkyu volley é um esporte inclusivo e vibrante, possibilitando a participação de pessoas com qualquer deficiência, incluindo cegos, cadeirantes, com mobilidade reduzida e até mesmo pessoas sem deficiência.

Os treinos estão programados para os próximos dias 16 (quarta-feira) e 22 (segunda-feira), às 9h, na sede da subsecretaria (rua Alberto Hinoto Bento, 49, no Macedo).

A modalidade takkyu volley participará do Cerag no dia 30 de abril. Lembrando que o evento reúne diversas modalidades esportivas adaptadas num ambiente de respeito mútuo e de celebração das capacidades de cada atleta. Este ano a competição contará com a participação de várias instituições como a APAE, Associação Afago, Casa de David, Neurointegrando, Centro de Avaliação e Apoio Pedagógico (Caape), Instituto Lar Mãe do Divino Amor (Lemda) e Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos (CIAAG).