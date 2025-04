Primeira rodada da Grande Liga de Futebol Feminino acontece no domingo

No próximo domingo (13) será realizada a primeira rodada da Grande Liga de Futebol Feminino em Guarulhos. A competição contará com dez equipes e acontecerá no Estádio Cícero Miranda, na Vila Galvão.

Os jogos iniciam às 8h30 com o SC Real Vila Granada enfrentando o R100. Às 10h entram em campo Favela Ponte Alta e Pantanal. Em seguida haverá o confronto entre Netas do Tominho e 100 Limite/Ileais. O último jogo será às 13h, entre Cardoso City FC e Sport Clube Pimentas. As equipes Favela São João e Vila Galvão terão folga na rodada.

A competição é organizada pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. As dez equipes estão separadas em dois grupos, com classificação das duas primeiras para a próxima fase.