Guarulhos garante mais três vagas na fase regional dos Jogos da Juventude

Nessa quarta-feira (9) Guarulhos conquistou mais três vagas na fase regional do Jogos Abertos da Juventude. As modalidades tênis masculino e vôlei masculino e feminino garantiram vitórias jogando em casa.

A disputa do tênis masculino aconteceu no Sesi Cocaia. Eduardo Faria venceu Gabriel Tak por 2 sets a 0, com parciais de 6×1 e 6×4. Lucas Francchini também venceu por 2 sets a 0, em disputa com Lucas Lopes, por 6×0 e 6×0. Os adversários são atletas de Franco da Rocha. Os guarulhenses foram acompanhados pelos técnicos Francis Leão e Douglas Fernandes. As disputas do tênis ocorrem por equipes e, portanto, valem apenas uma vaga na competição.

Já os times de vôlei garantiram vitórias jogando no Ginásio da Ponte Grande. A equipe feminina, comandada por Marcos Bissochi, venceu Cajamar por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 19 e 25 a 23. O vôlei masculino, sob o comando de Thales Linares, também venceu Cajamar por 2 a 0, com parciais de 25 a 19 e 25 a 13.

As equipes se juntam às modalidades que tiveram vaga direta para a fase regional: atletismo feminino e masculino, basquete feminino e masculino, handebol feminino, judô masculino e feminino e tênis de mesa masculino e feminino. A próxima fase acontece entre os dias 30 de abril e 26 de maio.