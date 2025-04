Prefeitura se reúne com universidades para desenvolvimento científico no Meio Ambiente

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) realizou nesta quinta-feira (10), no auditório do Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, Bosque Maia, o I Encontro com Universidades para Desenvolvimento de Pesquisa Cientifica.

O objetivo do evento foi o de promover integração e cooperação entre a Sema e os estabelecimentos de ensino superior, apresentando possibilidades para o desenvolvimento de pesquisas científicas em temas socioambientais nas áreas naturais protegidas (Unidades de Conservação) da cidade e no orquidário municipal, o que contribuirá também para cumprimento dos Planos de Manejo destas áreas.

Estiveram presentes ao encontro docentes pesquisadores da UNIFESP (Diadema), da Universidade de Guarulhos (UnG), da Universidade São Judas e ENIAC.

A Secretaria de Meio Ambiente já aderiu ao Projeto de Pesquisa Centro de Estudos e Proteção às Abelhas (CEPA), proposto e coordenado pela USP Leste, que tem como proposta “promover a conservação das populações de abelhas por meio de uma abordagem interdisciplinar que integra educação ambiental, ciência cidadã, monitoramento da biodiversidade e caracterização de produtos apícolas”. A proposta de pesquisa será desenvolvida nas áreas naturais protegidas de Guarulhos com objetivo de recuperação de fragmentos florestais.

Durante o encontro, uma das instituições presentes, a UNIFESP – Campus Diadema, sinalizou de forma favorável à também desenvolver projetos de pesquisa em Guarulhos com temática ambiental focados inclusive em mudanças climáticas.