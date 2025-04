CIC Pimentas recebe roda de conversa com mães atípicas e oficina de pintura para crianças PcD

A Prefeitura de Guarulhos promoverá neste sábado (12), às 10h, uma roda de conversa com mães atípicas da região dos Pimentas – mulheres que vivenciam a maternidade de filhos com deficiência ou outras condições que demandam cuidados especiais – e uma oficina de pintura livre para as crianças que estiverem acompanhando suas mães, no CIC Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes). Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685.

A proposta da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, é reunir as mães atípicas para promover a escuta, a troca de experiências, o apoio mútuo e o fortalecimento das redes de cuidado.

Paralelamente, acontecerá uma oficina de pintura conduzida pelo artista Ricardo Almeida, como forma de oferecer um espaço lúdico, inclusivo e criativo para as crianças, enquanto suas mães participam da roda de conversa, e valorizar a expressão artística e a autonomia de cada participante.

“Este sábado promete ser um dia repleto de conexão no CIC Pimentas. Estaremos acolhendo mães atípicas para uma roda de conversa significativa, onde poderão compartilhar experiências e fortalecer suas redes de apoio. Ao mesmo tempo, as crianças terão a oportunidade de explorar sua criatividade na oficina de pintura liderada pelo talentoso Ricardo Almeida. É um momento perfeito para celebrar a importância da inclusão e do suporte mútuo,” afirmou a subsecretária Mayara Maia.