Prefeitura implementa ações de zeladoria na região de Bonsucesso

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR), em atendimento a solicitações da população, implementou nesta quinta-feira (10) a roçagem mecanizada do mato em praça localizada entre a rua Aracatu com a rua Particular, na Vila Nova Bonsucesso. O serviço foi coordenado pela regional da pasta na região.

A regional da SAR promoveu ainda a remoção de resíduos em quadra localizada entre a rua Ijaci com a rua Aracatu, na Vila Nova Bonsucesso, e na rua Particular, no Jardim Ponte Alta.

Ainda no Jardim Ponte Alta, o caminhão hidrojato foi utilizado para promover a desobstrução e a limpeza de boca de lobo localizada na rua Arthur Victor Brenneisen.

Desassoreamento

No Água Azul, córrego às margens da avenida Miami, recebe o serviço de desassoreamento. Com o apoio de uma escavadeira hidráulica, detritos e resíduos são removidos do leito permitindo uma melhor fluidez das águas.

A SAR vem promovendo semanalmente mutirões de zeladoria por toda a cidade, com equipes terceirizadas e servidores das oito regionais realizando roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros serviços.