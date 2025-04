Prefeitura promove encontro de orientação sobre o projeto Clima Ação Jovem Guarulhos 2025

A Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos realizará nesta sexta-feira (25), das 9h às 11h30 e das 13h às 15h, no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali (avenida Papa João XXIII, 219, Parque Renato Maia), um encontro com jovens interessados em participar do programa Clima Ação Jovem Guarulhos 2025.

O evento será uma oportunidade para os interessados conhecerem melhor os critérios de participação, os documentos necessários e as etapas de seleção do programa, que oferece financiamento de até R$ 27 mil para projetos liderados por jovens de 15 a 24 anos.

As inscrições ficam abertas até 18 de maio. O edital completo está disponível na página https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/projeto-clima-acao-jovemoficial.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].