Prefeitura recebe o selo de reconhecimento por destaque na equidade racial na educação

A Secretaria de Educação de Guarulhos foi reconhecida com o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva para as relações étnico-raciais concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A certificação tem como objetivo reconhecer e valorizar as secretarias de educação que se destacam por políticas, programas ou ações voltadas à formação de profissionais da educação, contribuindo para uma educação mais inclusiva.

Por meio da implementação das leis nº 10.639 e nº 11.645, Guarulhos se destaca com as ações como a campanha Todos por uma EducAÇÃO Antirracista (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/educacaoantirracista/) e o Plano de Gestão para Equidade Racial da Secretaria de Educação – ambas desenvolvidas pela Seção Técnica de Ações Educativas para Igualdade Racial e pelo Grupo de Trabalho de Políticas para uma Educação Antirracista da Secretaria de Educação.

Além da importância deste reconhecimento em âmbito nacional, a conquista possibilita à Secretaria de Educação de Guarulhos participar do processo seletivo para obter apoio financeiro no valor de R$ 200 mil destinado à continuidade ou ao aprimoramento das ações selecionadas relacionadas ao projeto.

Cada secretaria contemplada poderá inscrever até duas iniciativas, sendo uma delas vinculada à educação escolar quilombola. O resultado final será divulgado no dia 6 de junho.

As diversas ações desenvolvidas para implementação das políticas para uma educação antirracista no município buscam superar as desigualdades étnico-raciais e o racismo nos ambientes de ensino, além de promover políticas educacionais voltadas à população quilombola. Tal iniciativa do MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI), integra a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).