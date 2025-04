Serpente de 1,70 metro invade condomínio e é resgatada pelo Policiamento Municipal

Na segunda-feira (21), agentes da Inspetoria Ambiental do Policiamento Municipal de Guarulhos resgataram uma serpente exótica da espécie conhecida como cobra-do-milho em um condomínio residencial localizado na rua Mexicana, na Vila Endres.

O réptil, com cerca de 1,70 metro de comprimento, foi avistado por moradores no estacionamento do conjunto habitacional. A Central de Atendimento 153 foi acionada, e a equipe de policiamento ambiental se dirigiu ao local para realizar o resgate com segurança.

Após ser capturada sem ferimentos, a serpente foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde será submetida a avaliação veterinária e cuidados especializados.

Por ser originária da América do Norte, a cobra-do-milho é considerada uma espécie exótica no Brasil, ou seja, introduzida fora de seu habitat natural. No Cetras-SP, animais resgatados, entregues voluntariamente ou apreendidos passam por processo de reabilitação antes de qualquer tentativa de reintegração ao meio ambiente, quando possível.