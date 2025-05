CEU Pimentas oferece aulas gratuitas de judô para crianças e adolescentes

Na próxima terça-feira (6) o CEU Pimentas abrirá as inscrições para aulas gratuitas de judô voltadas para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos. O curso contará com turmas nos períodos da manhã e da noite. As vagas são limitadas.

A matrícula deve ser realizada presencialmente na unidade, das 8h às 17h, mediante a apresentação do RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas terão início no dia 13 de maio.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, com turmas divididas por faixa etária. Pela manhã, das 8h às 9h para crianças de 6 anos; das 9h às 10h para crianças entre 7 e 9 anos; e das 10h às 11h para adolescentes de 10 a 13 anos. No período da noite, haverá turmas das 18h às 19h para participantes de 6 a 13 anos, e das 19h às 20h para jovens entre 14 e 17 anos.

As aulas de judô são uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio do projeto Jovens de Ouro, em parceria com a empresa Karina. A atividade tem como objetivo promover a disciplina, respeito e desenvolvimento físico aos participantes.

Para mais informações, entre em contato com o CEU Pimentas pelo telefone (11) 2489-3500. A unidade está localizada na Estrada do Caminho Velho, 351, no bairro Pimentas.