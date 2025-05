Cine Bento exibe documentário sobre a Mostra do Teatro de Rua

“Olha o teatro no meio da rua” é o nome do documentário exibido na nova edição do Cine Bento, que acontece na próxima terça-feira (6), às 19h30, no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade. A entrada é gratuita.

O documentário apresenta a Mostra do Teatro de Rua, evento que acontece anualmente no bairro do Cabuçu e revela sua história e tradição, com personagens do cotidiano artístico da cidade e seus convidados.

A direção do documentário é de Janaína Reis, educadora e artista multimeios que navega pelas águas da atuação, palhaçaria, fotografia, arte-educação e cinema. Janaina é integrante de diversos coletivos culturais, dentre os quais a Companhia Bueiro Aberto de Cinema.

Sinopse

A Mostra de Teatro de Rua do Cabuçu, que ao longo de uma década sai às ruas em defesa da APA Cabuçu Tanque Grande, é o tema deste documentário. O filme conta por entrevistas e imagens de arquivo o início e desenvolvimento deste projeto que reúne artistas diversos em torno da pauta ambiental, sua principal bandeira.

Ficha técnica

Direção e Roteiro: Janaina Reis

Fotografia: Rafael Vieira e Daniel Neves

Som direto: Rafael Vieira e Daniel Neves

Montagem: Rafael Vieira e Janaina Reis

Edição: Rafael Vieira

Produção: Cia Bueiro Aberto e Movimento Cabuçu.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na Rua Francisco Foot, 3, no Jardim Tranquilidade.

Para mais informações entre em contato pelo telefone (11) 2229-5043 ou (11) 2087-0940.