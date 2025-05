Guarulhos promove Semana da Compostagem com atividades gratuitas e sorteio de composteiras

Na próxima semana, entre terça e sexta-feira (dias 6 a 9), será realizada a Semana da Compostagem, programação totalmente gratuita voltada à promoção da sustentabilidade e da educação ambiental. O evento será sediado no Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana – Taboão, no Jardim São Geraldo, e traz como tema central Comunidade Sustentável Começa com a Compostagem.

Durante toda a semana, o público poderá participar de palestras, oficinas, visitas monitoradas, ações educativas, trocar garrafas PET por adubo, entre outras atividades. O objetivo é incentivar as práticas sustentáveis no cotidiano dos moradores, principalmente as relacionadas à gestão de resíduos orgânicos.

Todos os dias haverá visitação monitorada por técnicos do Departamento de Limpeza Urbana, que apresentarão os diferentes métodos de compostagem e o funcionamento do pátio municipal. O encerramento contará com plantão de dúvidas e sorteio de composteiras.

Serviço

Semana da Compostagem de Guarulhos

De 6 a 9 de maio de 2025

Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana – Taboão

Rua Maria Lúcia, 46 – Jardim São Geraldo

Visitação monitorada durante todo o evento

Mais informações: www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero