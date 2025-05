Evento no Adamastor oferece até 1.000 vagas de estágio e Jovem Aprendiz na segunda-feira

Estudantes interessados em ingressar na vida profissional têm uma grande oportunidade na próxima segunda-feira (12). O evento Impulsionando Carreiras irá disponibilizar de 500 a 1.000 vagas de estágio e de Jovem Aprendiz em empresas de diversos segmentos no Salão de Artes do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo), das 9h às 16h. Interessados devem se inscrever pelo link https://forms.gle/HPyP1zdpzg8bUeMW6 .

A iniciativa é do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), com apoio da Prefeitura de Guarulhos, por intermédio das Secretarias do Trabalho, de Esporte e Lazer e da Subsecretaria da Juventude, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos.

A proposta da ação é direcionar o jovem para conquistar uma oportunidade profissional e o enfrentamento dos desafios de carreira e, para isso, o evento contará, às 10h, com a palestra do superintendente institucional do CIEE, Rodrigo Dib.

Para as vagas de estágio é necessário que o estudante esteja matriculado no ensino médio, técnico ou superior e tenha idade a partir de 16 anos. Já para as de Jovem Aprendiz, que geram vínculo empregatício, é necessário ter entre 14 e 22 anos e estar cursando o ensino médio, técnico e não ter iniciado ainda o curso superior.

As vagas oferecidas são para diversos setores como indústrias, empresas de logística, rede de supermercados, empresas de serviços aeroportuários, entre outros. Durante o evento, os participantes serão atendidos pela equipe do CIEE e encaminhados para as oportunidades de estágio.