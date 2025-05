Shopping Bonsucesso promove campanha de Dia das Mães com presentes da Natura

Em clima de celebração e carinho, o Shopping Bonsucesso preparou uma campanha especial para o Dia das Mães. A ação “Mãe: Um amor cheio de essência!”, traz presentes da linha Natura Tododia Romã e Flor de Amora como uma homenagem para aquelas que tornam o mundo mais acolhedor e repleto de amor.

Entre os dias 1º e 11 de maio*, os clientes do shopping poderão adquirir um conjunto presenteável da linha contendo um sabonete em barra e um creme hidratante para as mãos. Para participar, os consumidores devem realizar compras com valor mínimo de R$ 350,00 nas lojas participantes e cadastrar a nota no site genpromo.com.br. A troca dos presentes deve ser realizada no ponto localizado em frente à loja Caedu.

Não perca a oportunidade de homenagear as mães de uma maneira especial!

*Confira as regras da campanha no website do Shopping Bonsucesso! A campanha terá validade até 11 de maio ou enquanto durar o estoque.