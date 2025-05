Saúde Toda Hora realiza mais de 12 mil atendimentos em UBS e supermercados em abril

A Prefeitura de Guarulhos realizou 12.203 atendimentos ao longo do mês de abril nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos supermercados que participaram do programa Saúde Toda aos finais de semana. A iniciativa visa a ampliar o acesso aos serviços de saúde e a cobertura de imunização a população.

As UBS participantes contabilizaram 2.589 atendimentos e foram distribuídas nas seguintes regiões de saúde da cidade: na Cantareira, o atendimento foi realizado pela UBS Acácio; na região São João/Bonsucesso, na UBS Soberana; e, por fim, na região Pimentas/Cumbica, o atendimento foi na UBS Nova Cidade. Houve também vacinação em 21 Instituições de Longa Permanência para Idosos, atendidas pelas UBS São Ricardo e UBS Vila Galvão.

No período, foram realizadas 211 consultas médicas, 172 consultas de enfermagem e busca ativa a pessoas não vacinadas em 188 residências. Além disso, as UBS efetuaram 172 exames de Papanicolau, 30 testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de 592 aplicações de vacinas e 111 atendimentos na farmácia. Também foram registrados 30 atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família e avaliação de 471 carteirinhas de vacinação. Houve ainda 25 buscas a sintomáticos respiratórios e duas atividades coletivas.

Os supermercados contemplados com as ações foram: Assai (região I – Centro), Sonda (região II – Cantareira), X, Nagumo, Chama e Lopes (região III – São João/Bonsucesso) e Nagumo (região IV – Pimentas/Cumbica). As ações de intensificação da vacina nos estabelecimentos resultaram na avaliação de 4.477 cadernetas e na aplicação de 5.358 vacinas, sendo 1.001 contra a febre amarela e 4.357 contra a gripe, além de 73 avaliações médicas.