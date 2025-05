Prefeitura promove roçagem do mato em vias de três bairros

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (7) a roçagem mecanizada do mato em ruas do Parque Continental, Jardim Palmira e Cabuçu. O serviço foi coordenador pela regional Vila Galvão/Cabuçu.

No Parque Continental foram destacadas três equipes para a execução do serviço nas ruas Maria Dias Hog, Luiz Antônio Sperandio, Alvarino Souza Resende e Nanci Silva Cabral.

No Jardim Palmira, as vias contempladas foram as ruas Jaime dos Santos Augusto Filho e Augusta dos Santos Augusto. As equipes tiveram um cuidado especial com o entorno da UBS do Jardim Palmira e de uma praça que fica na região. Para desenvolver o serviço, as equipes utilizaram roçadeiras e um veículo cortador de grama conhecido como giro zero.

Já no Cabuçu, o corte do mato foi feito na estrada Recreio São Jorge. Todos os resíduos provenientes da roçagem foram removidos pela regional da SAR.

A administração municipal vem movimentando todas as regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.