Concessionária apresenta programas socioambientais em torno das obras do Rodoanel Mário Covas

Na manhã desta quarta-feira (7) o secretário de Meio Ambiente, Alex Nepomuceno, recebeu representantes da Concessionária Via Appia, responsável pela construção e operação do Rodoanel Mário Covas – trecho Norte, para uma apresentação do andamento das obras e das medidas socioambientais em implantação.

O encontro aconteceu no auditório do Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali, no Bosque Maia, e contou com a presença de representantes de Conselhos Municipais, dentre eles o de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e gestor da APA Cabuçu/Tanque Grande, além de técnicos da Prefeitura de Guarulhos.

Na oportunidade o engenheiro Luís Rego, representante da empresa, apresentou os programas socioambientais que visam a compensar e mitigar os impactos e a aumentar os benefícios para a população e o meio ambiente, em andamento no entorno das obras.

O trecho norte do rodoanel Mario Covas tem 44 km de extensão e conectará a avenida Raimundo Pereira de Guimarães à rodovia Presidente Dutra, passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo. As obras foram retomadas em abril de 2024, com previsão de conclusão total em setembro de 2026.

Estão previstas reuniões setoriais com as secretarias de Habitação, Obras, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e de Trânsito, para a apresentação do andamento dos trabalhos, além de vistorias às obras com a presença de representantes dos conselhos e de técnicos da Prefeitura de Guarulhos.