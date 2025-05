Prefeitura e empresas parceiras realizam mutirão de emprego com mais de 2.000 vagas no Adamastor

A Prefeitura de Guarulhos e empresas parceiras realizaram nesta quarta-feira (7) a 4ª Semana do Trabalhador, um mutirão de emprego com mais de 2 mil vagas no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo. Participaram da ação as companhias Panco, Adecco, Grupo Brasanitas, Concrejato Engenharia, Gi Group, Karina, Nacional RH, Orbital, Panco, Sancall Group/Claro Brasil, Servicon, WCA, X Supermercados e Zaraplast.

Com o anfiteatro do local completamente lotado de candidatos de todas as idades, o vice-prefeito Thiago Surfista, representando o prefeito Lucas Sanches, falou aos presentes sobre a importância da qualificação e da parceria entre o poder público e as empresas. “Temos um grande desafio em Guarulhos, que é fazer a conexão entre quem está procurando um trabalho e quer se qualificar e as empresas e os cursos de formação, por isso realizamos este evento e muitos outros que ainda virão. Aproveitem esta oportunidade e boa sorte a todos”, disse Surfista.

Após assistirem a um resumo da palestra Seu Comportamento é o seu Leme ou a sua Âncora, os candidatos seguiram para as entrevistas, realizadas no Salão de Artes do Adamastor. Muitos dos presentes aproveitaram para iniciar os cursos de qualificação gratuitos oferecidos pela Secretaria do Trabalho, entre eles marketing digital e informática básica.

A moradora do Cocaia Sonia Aparecida de Andrade, de 60 anos, após se candidatar a algumas das vagas ofertadas pelas empresas presentes, aproveitou para iniciar o curso de porteira e controladora de acesso. “Na minha idade as oportunidades são bem raras, mas acredito que com este curso novas portas vão se abrir”, afirmou.

Muitos jovens também compareceram em busca de uma colocação no mercado de trabalho, entre eles os irmãos Talita dos Santos Vieira, de 21 anos, e Caio dos Santos Vieira, de 19. “Viemos ver no geral, mas queremos mesmo algo na área administrativa”, disseram.

Os secretários do Trabalho, Adalberto José Mathias Pinto, e de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Rodrigo Luiz Batista Redoschi, participaram a abertura do evento, assim como Jhonatan Moura, vice-presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de Guarulhos. O mutirão contou com o apoio da 4N Consultoria em Recrutamento e Seleção.