Prefeitura realiza Dia D da vacinação contra a Influenza neste sábado

Neste sábado (10), a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza. O objetivo da mobilização visa a ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra o vírus da gripe, especialmente nos grupos mais vulneráveis.

A vacinação será destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas e idosos com mais de 60 anos. Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo.

A vacina deste ano oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B do vírus Influenza, além de reduzir entre 60% e 70% os casos graves e os óbitos causados pela doença, segundo o Ministério da Saúde, sendo a principal forma de prevenção.

Para receber a dose não é necessário agendamento, basta apresentar um documento original com foto e, se disponível, a carteirinha de vacinação, para melhor registro das imunizações. No caso das crianças, a apresentação da carteirinha é especialmente importante.

Participe! Vacinar é um ato de cuidado com você, sua família e toda a comunidade.

Serviço

UBS – Os endereços das UBS podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.