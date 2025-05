Internacional Shopping recebe o encantador ‘Chá das Princesas’ em maio

O mês de maio será ainda mais mágico no Internacional Shopping, em Guarulhos, que recebe o evento “Chá das Princesas”, uma atração infantil que promete encantar crianças e suas famílias com uma experiência imersiva no universo dos contos de fadas. O evento acontece aos finais de semana do mês de maio, com três sessões no dia, localizados no 1º Piso do shopping, ao lado do restaurante Pecorino.

Com duração de uma hora, o “Chá das Princesas” oferece um espetáculo interativo conduzido por personagens icônicos dos clássicos infantis: Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela. Em um ambiente lúdico e cenográfico, as princesas apresentam um show musical e interagem com as crianças, proporcionando momentos de fantasia e emoção.

Um dos pontos altos da experiência é a cerimônia de coroação, onde todas as crianças recebem uma coroa especial e são convidadas a viver o verdadeiro “dia de princesa”. O evento inclui ainda um kit lanche e sessão de fotos com as personagens, garantindo lembranças inesquecíveis para os pequenos.

Voltado ao público infantil, o evento é indicado para crianças de todas as idades e promete ser uma atração imperdível na agenda cultural da região. Garanta seu ingresso pelo link : www.chadasprincesasoficial.com.br e viva esse mundo mágico com o Internacional Shopping.

Serviço – Chá das Princesas no Internacional Shopping

Dias: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de maio e 1º de junho

Horários das sessões: 14h, 16h e 18h (duração de 1h)

Local: 1º Piso do Internacional Shopping (ao lado do restaurante Pecorino)

Ingressos e mais informações: www.chadasprincesasoficial.com.br