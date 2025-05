Semana da Compostagem recebe mais de 100 estudantes na quarta-feira

Mais um dia e muita movimentação e aprendizado movimentou o Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana, no Taboão, onde aconteceu nesta quarta-feira (7), mais um dia da programação de atividades da Semana da Compostagem 2025.

Cerca de 120 estudantes participaram de jogos sobre destinação correta de resíduos, aprenderam sobre o sistema de gestão de resíduos em Guarulhos e, principalmente, como transformar restos de alimentos em adubo orgânico, por meio de diferentes métodos de compostagem.

A Escola Estadual Odete Fernandes Pinto participou com turmas dos 8º e 9º anos do ensino fundamental. A ideia é aproveitar os conhecimentos adquiridos no pátio para implementar na escola. “Estamos começando a implantar uma horta na escola. Estamos levando muitos aprendizados, mudas de verduras e de árvores nativas da Mata Atlântica para plantar no terreno que é bem amplo”, disse a professora de ciências, Telma Pires de Oliveira.

A programação da Semana da Compostagem continua até sexta-feira (9), quando serão sorteadas duas composteiras para o público que participou das atividades presenciais.

Confira a programação completa em https://www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero/semana-da-compostagem.