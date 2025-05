Cursos livres no CEU Continental reúnem mais de 1.000 alunos

O CEU Continental tem movimentado a comunidade local ao oferecer uma programação diversificada e gratuita, que reúne mais de mil alunos matriculados em diferentes modalidades de cursos. Há opções variadas nas áreas de esportes, artes, línguas, tecnologias, culinária e expressões culturais distribuídas em 71 turmas nos períodos manhã, tarde e noite.

A adesão expressiva demonstra a importância da iniciativa da Prefeitura de Guarulhos na promoção da educação, da cultura e da inclusão social. “O período de inscrições é aguardado com grande expectativa pelas famílias da região, que acompanham e participam ativamente das atividades promovidas pela unidade”, destacou Bianca Gattone, gestora do CEU Continental.

Para Maria do Socorro Pereira, 71 anos, aluna das aulas de pilates, funcional e dança, as atividades fazem parte do seu estilo de vida e contribuem para sua saúde. “Durante as aulas é o meu momento, especialmente para a mente e o corpo. Sempre gostei de esportes, já fiz academia, natação e, no CEU Continental, continuo praticando atividades físicas, que são essenciais para o meu bem-estar emocional. As aulas me fazem um bem enorme. Não faz sentido ficar em casa, parada, assistindo televisão, se temos um espaço tão atrativo como este”, relata.

No curso de culinária infantil, a turma se diverte enquanto aprende a preparar pratos deliciosos. “Eu acho muito legal mexer com os ingredientes, saber várias receitas diferentes e servir para a minha família. Todas as receitas que eu faço aqui também faço em casa para ver se estão aprovadas. Aprendi a preparar pratos salgados e doces como hamburgão, sonho de morango, panetone trufado e biscoito amanteigado”, contou Lucas Jesus, de 8 anos.

Professores preparados

Ao longo da semana, os alunos têm aulas de inglês, ginástica, corpo e movimento, culinária, games, ukulelê, badminton, teatro, basquete, entre outras. No curso de ginástica artística ministrado pelo professor Orlando Russin, as crianças realizam exercícios corporais que desenvolvem a força, a agilidade e a elasticidade.

Com quase 30 anos de atuação como professor de educação física na Prefeitura de Guarulhos, Russin tem impactado a vida de inúmeras crianças interessadas na modalidade. “As alunas adquirem consciência corporal, aprendem a conhecer e controlar os movimentos, além de desenvolverem noções motoras importantes, como lateralidade, noção de espaço, profundidade e altura, conceitos importantes para o desenvolvimento global”, enfatiza o professor, que já participou de diversas apresentações e festivais.

Além de receber os elogios e agradecimentos dos familiares que acompanham o avanço das turmas, o professor reúne cerca de 270 cursistas nas apresentações de final de ano.

O CEU Continental também oferece aulas de inglês nos níveis iniciante, intermediário e avançado. O curso já está consolidado nos CEUs e em outros espaços educacionais de Guarulhos. “Ao entrar no curso, os alunos adquirem uma boa base, desenvolvem o vocabulário e, no módulo avançado, já possuem autonomia para conversação entre os colegas. Acreditamos que aprender outra língua abre portas e temos orgulho de oferecer um curso de qualidade nos quatro cantos da cidade”, explica a professora de inglês Elaine Martins.

Para participar dos cursos nos CEUs e nos demais espaços educacionais da cidade, as inscrições para as vagas remanescentes ocorrem na terceira semana de cada mês. Mais informações sobre os cursos acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/cursos/ceu/?vagas=1