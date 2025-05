Dia das Mães: relembre as mães mais icônicas da ficção

Seja no drama, na comédia ou na animação, algumas mães da ficção se tornaram símbolos de afeto, força e, claro, de muita personalidade. De diferentes estilos e contextos, elas mostram que o amor materno pode vir com broncas, superpoderes ou muito bom humor — e é justamente essa diversidade que faz com que tantas pessoas se identifiquem com elas. Confira abaixo algumas dessas figuras inesquecíveis da TV e do cinema.

Rochelle (Todo Mundo Odeia o Chris)

Interpretada por Tichina Arnold, Rochelle é a típica mãe que combina amor e autoridade. Com um jeito sarcástico e cheio de atitude, ela está sempre pronta para proteger e corrigir os filhos quando necessário. Sua postura firme e ao mesmo tempo afetuosa conquistou uma legião de fãs da série “Todo Mundo Odeia o Chris”.

Helena Pêra / Mulher-Elástica (Os Incríveis)

Entre as mães das animações, Helena Pêra se destaca com louvor. Além dos desafios comuns da maternidade, ela ainda precisa lidar com os superpoderes dos filhos Violeta, Flecha e Zezé. Com equilíbrio e coragem, Helena consegue cuidar da casa e salvar o mundo — tudo ao mesmo tempo.

Rebecca Pearson (This Is Us)

Na série “This Is Us”, Rebecca enfrenta um dos maiores desafios da maternidade logo no início: perder um dos trigêmeos no parto e adotar um bebê abandonado no mesmo dia. Ao longo da trama, ela mostra sensibilidade, resiliência e um amor incondicional por seus filhos.

Marge Simpson (Os Simpsons)

Ícone das animações televisivas, Marge é a cola que mantém a família Simpson unida. Mesmo diante das situações mais absurdas, ela permanece calma, compreensiva e sempre pronta para cuidar dos seus — com muito humor e dedicação.

Dona Hermínia (Minha Mãe é uma Peça)

Inspirada na mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Hermínia é o retrato exagerado — e carinhoso — de muitas mães brasileiras. Com seu jeito escandaloso, protetor e cheio de amor, ela arrancou risadas e lágrimas do público ao retratar os altos e baixos da maternidade de forma autêntica e emocionante.