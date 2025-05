Prefeitura fortalece diálogo com a Base Aérea em visita institucional

Nesta quarta-feira (7) representantes da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI) realizaram uma visita institucional à Base Aérea de São Paulo, em Cumbica. A comitiva composta pelo secretário Rodrigo Redoschie e os diretores Marcela Vaz Augusto (Assuntos Aeroportuários) e Ricardo Balcone (Turismo) foi recebida pelo tenente-coronel Montenegro, comandante da unidade militar desde janeiro.

Os representantes da Prefeitura destacaram a importância de estreitar os laços institucionais entre o município e a base militar, abrindo caminho para a construção de uma agenda conjunta de cooperação. Foram debatidos projetos de interesse comum nas áreas de turismo, aviação e desenvolvimento estratégico, com foco em promover sinergia entre as estruturas civis e militares que coexistem no entorno do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

De acordo com Rodrigo Redoschie, a articulação visa não apenas reforçar a identidade do município como polo estratégico do setor aéreo, mas também a estimular iniciativas que valorizem o território, ampliem o sentimento de pertencimento e integrem a população aos espaços históricos e operacionais da Base Aérea.

A visita reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo interinstitucional e o aproveitamento estratégico de parcerias em benefício da cidade.