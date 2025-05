Alunos da EPG São Domingos visitam escola de compostagem no Taboão

Alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental da EPG São Domingos, que participam das atividades do CEU no contraturno escolar, visitaram na manhã desta quinta-feira (8) o Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana, no Taboão. A visita é parte de uma série de atividades oferecidas pelo espaço durante a Semana da Compostagem 2025 com foco na educação ambiental.

Durante a visita, as crianças se encantaram com as novidades do espaço, dedicado à redução do envio dos resíduos orgânicos ao aterro sanitário, minimizando os impactos ambientais dessa ação. “É uma grande sala de aula a céu aberto, onde o processo de compostagem pode ser observado na prática e as aprendizagens tornam-se ainda mais significativas”, explicou Carlos Salgado, o Geleia, servidor da Secretaria de Serviços Públicos que recebeu o grupo no local.

Em cada uma das estações do espaço, os alunos entraram em contato com diferentes métodos de compostagem, das tradicionais e curiosas minhocas ao potente biodigestor, cuja capacidade de transformar restos de alimentos em biofertilizante líquido e biogás impressionou as crianças.

A horta do espaço também mexeu com o imaginário das crianças, e entre favoráveis e desfavoráveis da presença verde na alimentação diária, muitas delas relataram que seus avós e tios também cultivavam frutas e verduras em seus quintais. “Se a gente não cuidar da natureza, os alimentos vão acabar e a gente não vai mais ter as frutinhas para comer”, disse William Sales, de 6 anos, contente com a resposta assertiva para a pergunta do instrutor.

Ao final da visita, os alunos levaram para casa uma mudinha de alfaces e adubo pronto para incentivarem seus familiares ao cultivo da horta. Para além da Semana da Compostagem, que termina nesta sexta-feira (9), o espaço também distribui adubo orgânico aos munícipes de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.