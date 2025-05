Guarulhos fecha primeiro trimestre com o melhor saldo de empregos da série histórica

O mercado de trabalho em Guarulhos nunca esteve tão aquecido quanto no primeiro trimestre de 2025. A cidade registrou recorde na geração de empregos no período, com saldo de 7,7 mil vagas. É o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2004, e 20,45% superior aos três primeiros meses do ano anterior.

Entre janeiro e março, três setores da economia se destacaram e alavancaram o trabalho em Guarulhos: serviços, com 4.039 empregos com carteira assinada criados, construção civil (1.779) e indústria (1.620).

Somente em fevereiro, foram criados 5.024 postos de trabalho, o desempenho mais robusto para o mês desde o começo dos registros, tornando Guarulhos o segundo município de São Paulo em geração de empregos, atrás apenas da capital paulista, e o oitavo do Brasil.

Somado aos saldos de janeiro (1.084 vagas) e março (1.661), Guarulhos contabilizou 7.769 oportunidades de trabalho criadas, segundo balanço do Observatório do Trabalho municipal com base nos dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O desempenho recorde na geração de emprego reflete as ações da Prefeitura para o estímulo ao trabalho e ao desenvolvimento de Guarulhos, com isenções tributárias e outros benefícios a empresas instaladas no município, e megaeventos com oportunidades de trabalho, como os mutirões e a 4ª Semana do Trabalhador, realizada nesta quarta-feira (7) com mais de 2 mil vagas disponíveis.