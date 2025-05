GCM recupera motocicleta furtada no Cidade Parque Brasília

Agentes da Inspetoria Leste do Policiamento Municipal de Guarulhos recuperaram na noite de terça-feira (6) uma motocicleta Honda NXR 150 preta que havia sido furtada há três dias na região do Bonsucesso.

A equipe de policiamento municipal foi acionada pela Central de Atendimento 153, após denúncia sobre um veículo abandonado na rua Deise, no bairro Cidade Parque Brasília. Ao chegarem ao local, os agentes localizaram a motocicleta e, em seguida, identificaram o proprietário.

A ocorrência foi encaminhada ao 4º Distrito Policial (av. Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada), responsável pela área, onde foi registrado boletim de ocorrência de localização do veículo e realizada a devolução do bem ao legítimo dono.

A ação destaca a eficiência e o compromisso da GCM com a segurança e o bem-estar da população, reforçando a importância da participação da comunidade por meio de denúncias.