Policiamento Municipal prende dois traficantes nos bairros Gopoúva e Jardim Gracinda

O Policiamento Municipal de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (7) duas prisões por tráfico de entorpecentes em ações distintas nos bairros Gopoúva e Jardim Gracinda, reforçando o combate à criminalidade no município.

Durante a tarde, agentes do Canil da GCM patrulhavam a viela Botafogo, na região do Gopoúva, quando avistaram um suspeito que, ao notar a presença da viatura, descartou uma pochete e tentou fugir. O indivíduo foi interceptado e, na revista, os guardas encontraram no interior do objeto 196 porções de cocaína, 70 porções de maconha e R$ 105 em dinheiro. O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial (av. Monteiro Lobato, 244 – Centro, Guarulhos), onde, após laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias, teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de entorpecentes.

Já à noite, agentes da Inspetoria Oeste flagraram uma mulher em atitude suspeita na rua José Carrenho, no Jardim Gracinda. Ao tentar fugir, a pessoa foi abordada e, com ela, a CGM apreendeu 41 porções de cocaína e maconha. A mulher foi conduzida ao mesmo distrito policial e permanece à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

As ações evidenciam o empenho da GCM no policiamento de Guarulhos, na repressão ao tráfico de entorpecentes e na preservação da segurança pública em todas as regiões da cidade.