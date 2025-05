Guarulhos garante vitória no futsal, handebol, tênis de mesa e futebol americano

O fim de semana trouxe resultados positivos para o esporte guarulhense. A equipe de handebol masculina na categoria júnior disputou a Taça Sudeste e garantiu a terceira colocação na competição, que aconteceu entre os dias 12 e 16 de maio.

Na sexta-feira (16), a equipe Aciseg/Vegus/Guarulhos conquistou os seguintes resultados na competição: venceu por 34 a 15 o Bravos (MG) na estreia; fez 32 a 18 em cima do Praia Grande; perdeu para São José dos Campos por 20 a 23; ficou no empate por 23 a 23 com o Osasco e perdeu para Sorocaba por 25 a 27. As disputas aconteceram no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

Ainda na sexta-feira, a equipe masculina de tênis de mesa de Guarulhos garantiu classificação nos Jogos da Juventude ao vencer Poá por 2 a 1. Nas parciais, venceu por equipe por 3 a 2, na dupla foi derrotada por 3 a 2 e no individual garantiu a vitória por 3 a 0 na final. A competição aconteceu na Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano.

Já no domingo (18) foi a vez do futsal feminino sub-15 Estrela de Guarulhos garantir a classificação para as quartas de final da Copa LPF – Liga Paulista de Futsal Feminino, ao empatar em 1 a 1 com o Colégio Arbos. A disputa aconteceu no Ginásio Armando Lima e Silva, em São Caetano do Sul.

Ainda no domingo, o futebol americano garantiu bons resultados. No Elite venceu o Leme Lizards por 29 a 12 pelo Campeonato Paulista. Pelo Flag 5×5, categoria implementada este ano, teve sua estreia no Campeonato Paulista de Flag 5×5, em Piracicaba. A rodada contou com três jogos, onde saíram com as três vitórias. Sendo 25 a 20 contra o São José Jets, 26 a 12 contra o Batatais Ghosts e 12 a 0 contra o São Carlos Bulldogs.