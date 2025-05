Atualização da 4ª Conferência Regional de Igualdade Racial ocorrerá nos dias 30 e 31 de maio

Interessados em participar da atualização da 4ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial de Guarulhos e Região, que será realizada nos próximos dias 30 (sexta-feira), a partir das 18h, e 31 (sábado), das 8h às 18h, no Salão de Artes do Adamastor, devem se inscrever pelo link https://bit.ly/CRPIR_GRU . Com o tema Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial, é aberta a todos os munícipes de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba e Santa Isabel, cidades que irão compor o evento.

A proposta do encontro é a de promover o debate sobre o enfrentamento ao racismo em suas mais variadas expressões e construir propostas que visam à superação das desigualdades raciais, à garantia de direitos da população negra, indígena e de outros povos discriminados, além de estratégias na consolidação de reparação e justiça racial.

O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares (Unipalmares), José Vicente, que é advogado e sociólogo, ministrará a palestra magna na abertura oficial do encontro, no dia 30. A programação contará com a apresentação da Orquestra do Conservatório Municipal de Guarulhos, com um repertório inspirado nas culturas africana e indígena, em reconhecimento à sua relevância histórica e simbólica, além de incluir palestras e discussões em salas temáticas.

Em fevereiro de 2022 foi realizada a 4ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial – Guarulhos e Região, que aprovou 21 propostas. Entretanto, serão realizadas novas etapas de atualização em atendimento ao decreto federal nº 12.192/24.

A iniciativa é coordenada pela Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e pelos Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial dos municípios do Alto Tietê.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.