Prefeitura promove ação educativa do Maio Amarelo para ciclistas

Em mais uma iniciativa do movimento Maio Amarelo, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) promoveu nesta segunda-feira (19) no Bosque Maia, no Lago dos Patos e na ciclovia localizada na avenida Ministro Evandro Lins e Silva, no Parque Cecap, a ação educativa “Ciclista Seguro – Veja e seja Visto”, que tem por objetivo disseminar os conceitos e as regras de segurança para esse tipo de modal, seja para o deslocamento cotidiano para o trabalho, lazer ou para o esporte.

Durante a atividade, educadores de trânsito orientaram os ciclistas quanto à necessidade de estarem visíveis para os motoristas em ruas e avenidas, especialmente em relação à segurança no trânsito com o objetivo de evitar acidentes.

Todos os que participaram ganharam um kit ciclista contendo lanterna de segurança em LED recarregável, colete refletivo e um folheto com orientações.

Em Guarulhos, além dos educadores de trânsito, agentes de trânsito e guardas municipais do grupamento de trânsito foram capacitados para realizar a abordagem educativa de ciclistas.