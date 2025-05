Comunidade do Tanque Grande participa de oficina sobre destinação adequada de resíduos

Neste domingo (18) a Associação dos Moradores do Tanque Grande, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Cabuçu Tanque Grande, foi palco de uma oficina voltada à educação ambiental da população local. A iniciativa foi promovida pela Divisão Técnica de Educação Ambiental, vinculada ao Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos.

Com o objetivo de conscientizar e capacitar os moradores sobre destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, a oficina focou em práticas de compostagem e reciclagem.

Durante o evento os participantes assistiram a uma apresentação sobre compostagem, na qual foram apresentados aos principais conceitos da técnica e sua importância na redução do volume de lixo gerado nas residências. Foram demonstrados diferentes métodos, como o uso de baldes e sistemas alternativos, e distribuídos materiais didáticos para incentivar a compostagem coletiva.

Outra atividade de destaque foi a entrega de dois bags à comunidade destinados à coleta seletiva de recicláveis. Os moradores receberam orientações sobre como separar corretamente os materiais recicláveis dos resíduos comuns.

A programação também incluiu a dinâmica Recicla ou Não Recicla, que utilizou cartas com imagens de objetos do cotidiano. Os participantes foram desafiados a indicar o destino de cada item, promovendo uma reflexão sobre a correta separação dos resíduos.

A oficina teve excelente receptividade. Os moradores demonstraram grande interesse e engajamento, e muitos se comprometeram a iniciar práticas de compostagem e coleta seletiva em suas residências. “A oficina foi um verdadeiro sucesso. Ficamos muito satisfeitos com o engajamento da comunidade, que demonstrou interesse real em adotar práticas sustentáveis no seu dia a dia”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira. A educação ambiental é uma ferramenta fundamental para construirmos uma cidade mais limpa e consciente. Ações como essa mostram que estamos no caminho certo”.

A expectativa é de que a iniciativa contribua para uma melhoria significativa na gestão de resíduos na região, estimulando hábitos mais conscientes e ecológicos entre os moradores.