GCM prende homem por crime ambiental e resgata 13 aves silvestres em cativeiro ilegal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Inspetoria Ambiental, realizou na manhã de segunda-feira (19) a prisão de um homem por crime ambiental no Jardim Guilhermino. A ação ocorreu durante patrulhamento na rua Ituaçu, onde os agentes encontraram 13 aves silvestres mantidas em cativeiro ilegal em uma residência.

Entre as espécies resgatadas estavam dez coleirinhos, um tico-tico, um papa-capim e um canário-da-terra, todas mantidas sem licença ou autorizações específicas exigidas por lei. Diante da constatação da irregularidade, as aves e as gaiolas foram apreendidas e, juntamente com o responsável, encaminhadas à Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma).

A autoridade policial registrou o boletim de ocorrência com base no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes contra o meio ambiente. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde passarão por atendimento veterinário especializado antes de serem reabilitadas e devolvidas ao seu habitat natural.

A operação reforça o compromisso da GCM de Guarulhos com a proteção da fauna silvestre e o combate aos crimes ambientais na cidade.