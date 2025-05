Escolas da Prefeitura recebem o escritor Henrique André na Semana do Brincar

Nesta terça-feira (27) os alunos da EPG Anita Malfatti, no bairro Ponte Grande, e da Instituição Parceira Misael Cardoso, no Jardim Bom Clima, acompanharam uma contação de história com escritor Henrique André, repleto de muita imaginação e encantamento. A atividade integrou a programação da Semana Mundial do Brincar 2025, com ações que valorizam a infância como um tempo de experiências únicas.

Criando um ambiente lúdico e dinâmico, o autor se reuniu com as turmas de alunos da educação infantil em um círculo, e realizou a leitura da sua obra mais recente, “Inventanças”. A história autobiográfica trouxe, de forma poética e prazerosa, as boas lembranças da infância, encantando os pequenos.

Em 2023, Henrique André entrou na lista dos 30 melhores livros infantis da revista Crescer, com o livro infantil “AFrofuturo – Ancestral do Amanhã”. Além de escritor, André é palestrante, artista e pesquisador sempre conectado com a alegria, desbravando universos fantásticos.

A atividade contou ainda com a interação do autor em sala de aula com os alunos, aproximando o público infantil da literatura, despertando a curiosidade, o gosto pela leitura e, sobretudo, incentivando o brincar de forma acolhedora em diferentes espaços.