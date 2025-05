Secretaria da Saúde promove Caminhada em Defesa da Luta Antimanicomial

A Secretaria da Saúde de Guarulhos, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), convida toda a população para a Caminhada em Defesa da Luta Antimanicomial, que será realizada nesta sexta-feira (30), das 9h às 12h, no Jardim Presidente Dutra. O evento, que visa promover uma reflexão coletiva em alusão ao 18 de maio – Dia Nacional da Luta Antimanicomial, reforça a importância dos direitos das pessoas com sofrimento mental e a defesa do cuidado em liberdade.

Inspirada no samba enredo “Tecendo a Liberdade o Carnaraps – vem aí”, composto pela comissão de trabalhadores e usuários da RAPS para o CarnaRAPS 2025, a caminhada é um convite à união. Usuários de saúde mental, familiares, profissionais de diversas áreas da saúde mental, gestores e estudantes são esperados para lutar por uma sociedade que acolha o sofrimento psíquico com respeito, ofereça cuidado digno e humanizado, e rompa com estigmas.

Esta edição de 2025 une forças com as ações do Jardim Presidente Dutra, região que há uma década realiza a Caminhada da Luta Antimanicomial, liderada pelo CAPS Arco Íris. O percurso terá início na sede do serviço (rua Nova Canaã, 539) e seguirá até a Praça Orobó. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) oferecerá apoio logístico e de segurança, garantindo a tranquilidade dos participantes.

Além da caminhada, o evento contará com oficinas e atividades culturais, todas desenvolvidas pelos trabalhadores e usuários da RAPS, e embaladas pelo hino do samba enredo. A expectativa é reunir cerca de duzentas pessoas para refletir, sensibilizar e lutar pelos direitos do cuidado em liberdade das pessoas em sofrimento psíquico.

Serviço

Evento: Caminhada em Defesa da Luta Antimanicomial

Data: 30 de maio

Horário: 09 as 12h

Local de Partida: CAPS Arco Íris (Rua Nova Canaã, 539, Jardim Presidente Dutra)

Destino: Praça Orobó