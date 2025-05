Sarau no Parque promove reflexão sobre abuso sexual infantil nesta quinta-feira

A 11ª edição do Sarau no Parque acontece nesta quinta-feira (29), às 10h, no Parque Júlio Fracalanza, com uma programação repleta de arte, acolhimento e conscientização. Com o tema “Ecos no silêncio revelam as vozes abafadas e as emoções que ecoam na alma de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual infantil”, o evento propõe uma profunda reflexão sobre essa grave violação de direitos por meio da música, da poesia e da escuta sensível.

Promovido pelo Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) de Guarulhos, o sarau, tradicionalmente realizado com a participação de trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, é um espaço livre para manifestações artísticas, leituras e fala de quem deseja compartilhar sentimentos, histórias e talentos. Aberto a toda a população, o evento busca dar visibilidade às emoções silenciadas e fortalecer redes de proteção a crianças e adolescentes.

Para ampliar o diálogo sobre o tema, o encontro contará com a participação do Centro de Atendimento e Denúncia à Vítima de Abuso (Cadva), que orientará o público sobre os caminhos possíveis para denúncias e formas de cuidado com as vítimas. A abordagem do tema está alinhada ao Maio Laranja, mês dedicado à campanha nacional Faça Bonito, que visa a conscientizar e a mobilizar a sociedade para o enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Outra ação de destaque será conduzida pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que levará ao parque a campanha “Mobilidade humana, responsabilidade humana”. A iniciativa, integrante do movimento Maio Amarelo, promove a conscientização sobre empatia e respeito no trânsito, por meio da distribuição de materiais educativos, brindes e um balão temático.

Além disso, será realizada uma exposição com desenhos produzidos por alunos do 1º ao 5º ano da Escola Estadual João Crispiniano Soares. As ilustrações foram elaboradas após atividades de sensibilização sobre os temas do Maio Amarelo e do Maio Laranja realizadas em sala de aula.

Ações que promovem saúde e bem-estar

O Sarau no Parque, atualmente realizado três vezes ao ano, bem como as campanhas Maio Amarelo e Maio Laranja, integram o Programa Movimenta Saúde, que tem como objetivo fortalecer a promoção da saúde e o bem-estar da população guarulhense.

As ações são guiadas pelas diretrizes do Ministério da Saúde e organizadas em três eixos principais: Educação em Saúde, Atividades Físicas e Práticas Corporais Integrativas e Complementares em Saúde. Para ter acesso a outras atividades promovidas pelo programa, acompanhe o site da Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br).

Serviço

O Parque Júlio Fracalanza fica na confluência das ruas Joaquim Miranda e Augusta, na Vila Augusta.