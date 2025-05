Procon Guarulhos alerta consumidores sobre golpe solicitando pagamento ao órgão

O Procon Guarulhos alerta a população sobre um golpe que está sendo aplicado na cidade, no qual utilizam indevidamente o nome do próprio órgão. Por meio de mensagens falsas, golpistas estão entrando em contato com consumidores informando que a vítima teria um valor a pagar em razão de uma negociação de dívida intermediada pelo órgão de defesa do consumidor. O Procon Guarulhos informa que não solicita dinheiro, pagamentos via boleto ou qualquer tipo de cobrança junto aos consumidores.

O órgão de proteção do consumidor orienta a população para que caso receba mensagens deste tipo, desconsidere e denuncie imediatamente pelos canais oficiais:

Disque-Denúncia 151

WhatsApp de Denúncia: 11 99656-9677

Envio de documentos: (11) 97243-6272

– Informações sobre andamento de reclamações: (11) 97313-3307