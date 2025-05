Prefeitura realiza palestra sobre riscos no trânsito para trabalhadores em empresa de logística

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Escola de Mobilidade Urbana, promoveu nesta quarta-feira (28) uma palestra sobre os fatores de risco que desencadeiam um acidente de trânsito, no Centro de Distribuição de Bebidas do Grupo Petrópolis, localizado no Jardim São Geraldo. O encontro, que contou com a participação de 35 colaboradores da empresa, faz parte das ações do movimento Maio Amarelo.

Foram abordados os seguintes temas: excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança, celular ao volante, não uso de capacete, não uso de cadeirinhas, direção sob a influência de álcool, além de acessibilidade e dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. Os educadores falaram também sobre a diferença entre acidente e sinistro, já que, para especialistas em trânsito, um sinistro pode ser evitado.

Além da palestra, foi realizada uma dinâmica com óculos que simula a embriaguez, o sono ou o uso de drogas na direção de um veículo.