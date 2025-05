Prefeitura promove conservação de rua no Jardim Novo Portugal

Atendendo solicitações das empresas instaladas na rua Manoel Garrote, no Jardim Novo Portugal, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quinta-feira (29) a conservação e cascalhamento da via.

O serviço foi coordenado pela regional São João da SAR e contou com o apoio de quatro caminhões trucados, motoniveladora e um rolo compactador. O material utilizado, oriundo de resíduos da construção civil reciclados pela usina recicladora da Prefeitura, foi espalhado e nivelado por toda a via.

Via obstruída

Na região da Capelinha, em uma via conhecida como estrada A, a SAR precisou intervir no local por conta de resíduos que foram descartados irregularmente e que obstruíam a passagem de veículos. O material retirado da via, de acordo com a regional São João, era formado por plástico reciclado.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.