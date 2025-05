UBSs abertas e vacinação em supermercados marcam ações de saúde neste fim de semana

Neste sábado (31), além do funcionamento das UBS Tranquilidade e Cidade Martins para atendimentos básicos para a população, das 8h às 16h, o programa Saúde Toda Hora permanecerá com a ampliação da vacinação contra gripe e contra a febre amarela, das 9h às 15h, em quatro supermercados de Guarulhos. A ação extramuros também será realizada no domingo, dia 1º, no mesmo horário.

Os comércios escolhidos para contemplar a vacinação de moradores das quatro regiões de saúde da cidade foram: Assaí Atacadista, na região Central (região I – Centro), Sonda Supermercados, no Vila Rio, (Região II – Cantareira), Supermercado Lopes, no Jardim Presidente Dutra (Região III – São João/Bonsucesso), e Supermercados Nagumo, no Parque Jurema (Região IV – Pimentas/Cumbica).

Todas as pessoas com mais de seis meses de idade poderão ser vacinadas nestes locais. A dose contra a febre amarela protege contra uma infecção viral grave, enquanto a da gripe contribui para reduzir complicações e internações, beneficiando principalmente idosos, gestantes, crianças pequenas e indivíduos com doenças crônicas.

Para se imunizar, basta apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, fundamental no caso de crianças, para conferência do esquema vacinal.

A vacinação também estará disponível nas UBS Tranquilidade e Cidade Martins, bem como consultas médicas e coleta de Papanicolau, que devem ser agendadas previamente na própria unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Os demais serviços, como testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos, não exigem agendamento.

Serviço

UBS abertas neste sábado (31), das 8h às 16h:

UBS Tranquilidade: avenida Emílio Ribas, 1897, Jardim Tranquilidade

UBS Cidade Martins: rua Jaú, 190, Jardim Bela Vista

Vacinação em supermercados (sábado (31) e domingo (1º), das 9h às 15h):

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300, Centro;

Sonda Supermercados: avenida Benjamin Harris Hunicutt, 3.250, Vila Rio de Janeiro;

Supermercado Lopes: rua Marinópolis, 900, Jardim Presidente Dutra, e

Supermercados Nagumo: avenida Jurema, 1.065, Parque Jurema