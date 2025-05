Inscrições abertas para curso sobre o mercado de trabalho no CEU Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições de mulheres interessadas em participar do curso Meu Emprego Trabalho em Equipe, no Espaço da Mulher Clara Maria, no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas), que irá oferecer treinamento e orientação para as que estejam em busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional e competências. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2480-1060.

“Capacitar mulheres para o mercado de trabalho é promover autonomia e dignidade. A conquista de uma vaga representa liberdade financeira e fortalecimento da autoestima. É a chance de romper ciclos de dependência e abrir novos caminhos. Empregar mulheres é transformar realidades e construir uma sociedade mais justa”, afirma a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus.

A ação da Subsecretaria, em parceria com a Secretaria do Trabalho, é voltada a mulheres acima de 16 anos de idade e residentes no município. Ela será desenvolvida pela equipe da pasta do Trabalho. Será ofertado certificado às participantes.

As aulas irão começar nesta terça-feira (3) e acontecerão também às quintas-feiras, sempre no horário das 13h às 17h. Ao todo serão oito encontros e a previsão de término é dia 1º de julho.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.