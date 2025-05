Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para comércio eventual de morangos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), informa que estão abertas as inscrições para o comércio eventual de morangos. A pasta receberá as candidaturas até o dia 23 de junho.

Os interessados deverão realizar a inscrição até a data limite prevista no edital, por meio das unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, mediante agendamento prévio, ou de forma online, pelo Fácil Digital, acessando o site fazenda.guarulhos.sp.gov.br.

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar ao processo SEI nº 1116.2025/0001627-8 à documentação relacionada no edital nº 03/2025-SDU04.02, publicado no Diário Oficial do dia 23 de maio de 2025 (https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/13191497.pdf).

O atendimento presencial pode ser agendado através do site facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 2475-8650 / 2475-8651, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Documentos exigidos para inscrição:

Requerimento preenchido com dados de contato (endereço, celular e e-mail);

Cópia do RG e CPF do titular;

Comprovante de residência (água, luz ou telefone), com emissão inferior a 90 dias e em nome do requerente;

Atestado de produtor emitido por órgão de extensão rural;

Cadastro do INCRA ou contrato de arrendamento com firma reconhecida (se o cadastro não estiver em nome do requerente).

Atenção: não será permitida a inscrição de pessoas com débitos pendentes relacionados ao comércio eventual no município.

Sorteio de vagas

O sorteio das vagas entre os inscritos será realizado no dia 30 de junho de 2025, às 10h, na sede da SDU, localizada na Avenida Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP.