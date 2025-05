Relação entre espaço escolar e as brincadeiras é tema de debate na Semana Mundial do Brincar

O brincar na perspectiva das crianças e na oferta de espaços foi tema do encontro com os gestores das escolas da rede municipal na manhã desta quinta-feira (29), no teatro do CEU Ponte Alta. O encontro, parte das ações formativas da Semana Mundial do Brincar, objetiva o debate sobre a promoção de ambientes seguros e encantadores, cultivando as melhores condições para que a infância floresça.

Para fomentar o debate com os participantes, o encontro contou com as palestras “A criança, a diferença e o brincar: as infâncias que vivemos nas escolas”, com a especialista em Educação Prof.ª Dr.ª Sandra Campos, e “O papel do adulto no encantamento da criança”, com o psicólogo Odonel Ferrari Serrano.

A abertura do encontro contou com a participação dos alunos surdos da classe bilíngue da EPG Edson Nunes Malecka, que encantaram o público com a apresentação “No Toque da Vida” inspirada no texto do professor Antônio Alves.

De acordo com Sandra Campos, a escola é o lugar onde os professores e os profissionais da educação têm a oportunidade de conhecer a criança. “É através do brincar que a criança pode trazer sua cultura familiar, sua cultura comunitária, que o professor pode reconhecer os saberes que elas têm, para além do saber institucional e fazer uma distinção entre o brincar institucionalizado, o brincar na escola, com o brincar livre”, destacou a palestrante.

A palestra Serrano apontou o encantamento próprio do universo infantil e, nessa perspectiva, são as crianças quem se encantam com o mundo ao seu redor. “O adulto é responsável por tornar esse mundo encantado. Então, é necessário compreender quais são os processos e construções sociais que provocam o desencantamento no mundo adulto”, observou o psicólogo.

A 13ª Semana Mundial do Brincar segue até domingo, dia 1°, nas escolas, CEUs e demais equipamentos educacionais e também em praças, parques, ruas e demais espaços da cidade, com brincadeiras, experiências e interações lúdicas. A proposta é fortalecer esses locais como ambientes brincantes e transformadores.