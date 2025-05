Escolas de Profissionais da Cultura seguem com inscrições gratuitas até domingo

As inscrições para os cursos gratuitos do programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura seguem abertas até o próximo domingo, dia 1º, iniciativa do governo do Estado de São Paulo para a formação e qualificação dos setores cultural e criativo. Em Guarulhos, os interessados poderão se inscrever nos cursos Participação Social e Desenvolvimento pela Cultura e Elaboração e Articulação de Projetos Culturais, oferecidos presencialmente no Conservatório Municipal de Guarulhos (rua Ipê, 71, no Centro.

Os cursos são destinados a pessoas maiores de 16 anos. Para participar os interessados devem preencher o formulário disponível no endereço https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyFyYlDduvFosxuyIGZ15Va5FO-d2Pji93lBymfZTlx6gxBw/viewform. A inscrição não garante a participação nas aulas; é necessário acompanhar a lista de convocados, que será divulgada posteriormente.

A oferta de cursos de formação gratuitos é uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Guarulhos e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado. As formações são geridas pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão – IDG.

Conheça os cursos

O curso Elaboração e Articulação de Projetos Culturais abordará técnicas de elaboração de projetos com foco em iniciativas de fomento dos governos estadual e federal. Os alunos aprenderão a reconhecer as ideias de projetos de forma criativa, com atividades vivenciais, e compor as ideias a partir das possibilidades de aplicação do projeto (editais e parceiros), trabalhando suas especificidades.

As aulas acontecerão entre os dias 1º de julho e 20 de agosto, no Conservatório Municipal de Guarulhos. No mês de julho as aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras e, em agosto, às segundas, quartas e quintas-feiras, sempre das 19h às 22h.

Já o curso de Participação Social e Desenvolvimento pela Cultura ensinará a reconhecer a participação social como estratégia de desenvolvimento pela cultura e o papel e a ação dos conselhos de cultura na perspectiva de incremento social. Serão abordados também os aspectos e as competências inerentes ao trabalho dos conselheiros da cultura. As aulas serão entre os dias 12 e 26 de julho, também no Conservatório, aos sábados, das 9h às 13h e das 14h às 18h.