Futebol de Amputados de Guarulhos tem fisioterapeuta convocada para seleção

Nesta semana, a equipe Guarulhos Mamonas Futebol de Amputados teve uma grande novidade: a convocação da fisioterapeuta da equipe para a Comissão Técnica permanente da Seleção Feminina da modalidade.

A profissional Denise Lellis atua há um ano e seis meses na modalidade futebol para amputados com a equipe Guarulhos Mamonas e, durante esse período, participou de importantes competições, como o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de Futebol para Amputados em 2024.

Denise falou sobre este momento: “Receber o convite para ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para Amputadas é uma grande honra e um momento de muita emoção”.

A fisioterapeuta ainda falou sobre a expectativa: “A força, a coragem e a superação das nossas atletas são inspiradoras. Estou extremamente motivada para contribuir com meu trabalho, apoiando essas mulheres incríveis que, com determinação, quebram barreiras, superam seus limites e mostram ao mundo o verdadeiro significado de resiliência e de empoderamento no esporte”.

A atuação dessa profissão no esporte é de suma importância para prevenir lesões, reabilitar e zelar pela integridade física dos atendidos. Para isso é preciso atualização profissional e manejo das tecnologias em prol da saúde do atleta.

Adilson Nunes, Coordenador da Seleção Brasileira de Futebol para Amputadas, falou sobre a convocação da profissional. “Ela foi baseada principalmente durante sua atuação pelo time Guarulhos Mamonas no último Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados Série B”.

Rafael Calazans, gestor do Guarulhos Mamonas Futebol de Amputados, time apoiado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, através da Secretaria de Esporte e Lazer, também destacou a importância da convocação. “É o reconhecimento do trabalho realizado na cidade e da presença feminina no esporte como instrumento para captação de novas atletas”.