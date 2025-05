Prefeitura abre inscrições para a EJA na próxima segunda-feira

A partir desta segunda-feira (2) estarão abertas as inscrições para as novas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas da rede municipal de ensino, com início das aulas no segundo semestre de 2025. O período de matrículas vai até o dia 17 de junho e pode ser realizada pelo Portal da Educação (portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br).

Os interessados também podem se inscrever presencialmente nas escolas-polo da EJA, localizadas em diversas regiões da cidade. Para matrícula é necessário apresentar Certidão de Nascimento ou RG, CPF, comprovante de residência e, no caso de candidatos menores de 18 anos, RG e CPF do responsável.

As aulas começam no dia 25 de julho, de forma presencial, no período noturno. A modalidade é oferecida pela Prefeitura de Guarulhos para pessoas a partir dos 15 anos completados até 31 de dezembro de 2024, que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A EJA permite que jovens, adultos e idosos retomem os estudos, oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que não puderam concluir o ensino na idade apropriada ou precisaram interromper sua trajetória escolar por diferentes motivos, além de ampliar as perspectivas profissionais e pessoais dos estudantes.

Clique aqui (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/52/) e confira os endereços das 26 escolas-polo da EJA.

Para mais informações acesse a publicação da Portaria nº 139/2025 – SE (https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/13191497.pdf) no Diário Oficial do Município de Guarulhos.